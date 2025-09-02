Το αντίο του Ντέσερς στη Ρέιντζερς: «Ήταν απόλυτη τιμή να φορέσω τη φανέλα με το 9»

Μετά από δύο παραγωγικά χρόνια στη Ρέιντζερς, ο Σίριλ Ντέσερς πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ο 30χρονος φορ αποχαιρέτισε τους Σκωτσέζους, λέγοντας πως ήταν τιμή του να φορέσει τη φανέλα με το 9.
Αναλυτικά:
Ήταν απόλυτη τιμή να φορέσω τη φανέλα με τον αριθμό 9 στη Ρέιντζερς, κάτι που θα με γεμίζει υπερηφάνεια για το υπόλοιπο της ζωής μου.
Θέλω να ευχηθώ σε όλους στην Ρέιντζερς τα καλύτερα, να προσέχετε την ομάδα, είστε τόσο σημαντικοί.
Θέλω να ευχαριστήσω τους οπαδούς που με στήριξαν. Αν μπορείτε να πιέσετε και να στηρίξετε τους παίκτες, μεγάλα πράγματα θα είναι εφικτά για αυτόν τον όμορφο σύλλογο 💙
It was an absolute honour to wear the nr. 9 at Rangers, something that will fill me with pride for the rest of my life.— Cyriel Dessers (@CyrielDessers) September 1, 2025
I want to wish everybody at Rangers all the best, take good care of the club, you guys are so important. pic.twitter.com/APSuuptacr