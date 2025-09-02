ΑΕΚ: Νέα ανατροπή και στο Καμερούν σήμερα ο Μουκουντί

Στην εθνική Καμερούν θα βρεθεί σήμερα ο Αρόλντ Μουκουντί, μετά το μπέρδεμα που έγινε με τις κλήσεις.

Σήμερα ενσωματώνεται ο Αρόλντ Μουκουντί στις προπονήσεις της εθνικής Καμερούν, μετά το πρωτοφανές μπέρδεμα που έγινε με τις κλήσεις για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο αμυντικός της ΑΕΚ βρέθηκε αρχικά στις επιλογές του Μπρις, αλλά η κλήση του ακυρώθηκε, επειδή ο Μίκαελ Ενγκαντό ήταν διαθέσιμος.

Τελικά και ο Μουκουντί και ο Ενγκαντό θα βρεθούν σήμερα το απόγευμα στην προπόνηση της εθνικής Καμερούν, για τα παιχνίδια με την Εσαουτίνι την Πέμπτη (4/9) εντός έδρας και το Πράσινο Ακρωτήρι την Τρίτη (9/9).

