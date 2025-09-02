Η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ποντένσε στον Ολυμπιακό

Η Αλ Σαμπάμπ αποχαιρέτισε ήδη τον Ντανιέλ Ποντένσε, ο οποίος ανακοινώνεται σήμερα από τον Ολυμπιακό.

Πριν καλά-καλά φτάσει στα γραφεία του Ολυμπιακού ο Ντανιέλ Ποντένσε, μετά τη μεγαλειώδη υποδοχή που του επιφύλαξαν οι οπαδοί στο αεροδρόμιο, η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Πορτογάλου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού στους «ερυθρόλευκους».

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας αποχαιρέτισε τον Ποντένσε και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής του, στην τρίτη του θητεία με την φανέλα του Ολυμπιακού. Στο ντιλ για δανεισμό του 29χρονου άσου υπάρχει και οψιόν αγοράς, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ποσά.

Εντός της ημέρας αναμένεται και η ανακοίνωση των Πειραιωτών.