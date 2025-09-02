Υποδοχή «Μεσσία» για τον Άντονι από τους οπαδούς της Μπέτις (vid)

Οι οπαδοί των «βερδιμπλάνκος», μάλιστα επιφύλαξαν υποδοχή «Μεσσία» στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, αφού χιλιάδες οπαδοί της Μπέτις βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν τον Άντονι.
Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, μάλιστα εκστασιάστηκε από την υποδοχή και έβγαλε το κορμί του έξω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό στους οπαδούς της Μπέτις.
Με την απόκτηση του Άντονι, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, ενίσχυσε σε τεράστιο βαθμό την μεσοεπιθετική της γραμμή.
Una de las imágenes de la noche: Antony sacando medio cuerpo fuera del coche para saludar a los aficionados béticos que acudieron al aeropuerto a recibirle de nuevo pic.twitter.com/i26T2in5mm— MARCA (@marca) September 1, 2025