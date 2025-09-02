Υποδοχή «Μεσσία» για τον Άντονι από τους οπαδούς της Μπέτις (vid)

Ένα από τα σίριαλ του καλοκαιριού είχε ευτυχή κατάληξη για την Μπέτις, που στο φινάλε των μεταγραφών απέκτησε τον Άντονι από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι οπαδοί των «βερδιμπλάνκος», μάλιστα επιφύλαξαν υποδοχή «Μεσσία» στον Βραζιλιάνο εξτρέμ, αφού χιλιάδες οπαδοί της Μπέτις βρέθηκαν στο αεροδρόμιο για να αποθεώσουν τον Άντονι.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, μάλιστα εκστασιάστηκε από την υποδοχή και έβγαλε το κορμί του έξω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας ακόμη περισσότερο ενθουσιασμό στους οπαδούς της Μπέτις.

Με την απόκτηση του Άντονι, η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, ενίσχυσε σε τεράστιο βαθμό την μεσοεπιθετική της γραμμή.