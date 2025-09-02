H Νιούκαστλ ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Ίσακ

Οι «Καρακάξες» μετά το χρυσό deal με την Λίβερπουλ για την πώληση του Αλεξάντερ Ίσακ, βρήκαν άμεσα τον αντικαταστάτη του Σουηδού επιθετικού.

Έχοντας ζεστό χρήμα, η Νιούκαστλ ήρθε σε συμφωνία με την Μπρέντφορντ για την απόκτηση του 28χρονου Κονγκολέζου επιθετικού, Γιοάν Βισά, καταβάλλοντας το ποσό των 58 εκατ. ευρώ.

Ο Βισά αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη Νιούκαστλ, που θα έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2030.

Η Νιούκαστλ είχε βάλει εδώ και καιρό στο στόχαστρό της τον Βισά και μόλις έκλεισε το μεγάλο deal με την Λίβερπουλ για τον Ίσακ, κινήθηκε άμεσα για την απόκτηση του Κονγκολέζου στράικερ.