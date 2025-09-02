Ενίσχυσε την επίθεσή της με Χάρντερ η Λειψία

Ο Δανός επιθετικός μετακινήθηκε από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην γερμανική ομάδα, καλύπτοντας το κενό που άφησε ο Μπέντζαμιν Σέσκο.

Η Λειψία βρήκε τον «εκλεκτό» της για την ενίσχυση στην επίθεση στο πρόσωπο του 20χρονου επιθετικού, Κόνραντ Χάρντερ, με τους Γερμανούς να δαπανούν 24 εκατ ευρώ για την απόκτησή του από την Σπόρτινγκ.

Ο Χάρντερ αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με την Λειψία, με τους Γερμανούς να ανακοινώνουν την μεταγραφή του.

Ο Δανός στράικερ, ουσιαστικά θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μπέντζαμιν Σέσκο, που πριν από λίγες εβδομάδες μετακινήθηκε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.