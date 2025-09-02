Ο Νεϊμάρ διαψεύδει τον Αντσελότι!

Ο Νεϊμάρ διέψευσε τον προπονητή της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, επιμένοντας ότι η απουσία του από τους επερχόμενους αγώνες της «σελεσάο», οφείλεται σε τεχνική απόφαση και όχι σε σωματικά προβλήματα.

«Είχα ένα πρήξιμο στον προσαγωγό μου. Ήταν ενοχλητικό, αλλά τίποτε σοβαρό. Έπαιξα ακόμη και σήμερα. Εναντίον της Μπαΐα (σ.σ. την περασμένη Κυριακή), δεν επρόκειτο να παίξω (σ.σ. λόγω τιμωρίας).

Έτσι προτίμησαν να με κρατήσουν εκτός προπόνησης για να μπορέσω να αναρρώσω», εξήγησε ο Βραζιλιάνος σταρ μετά τον εντός έδρας αγώνα του με την Σάντος εναντίον της Φλουμινένσε που έληξε χωρίς τέρματα.

«Νομίζω ότι με άφησαν εκτός αποστολής για τεχνικούς λόγους. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την φυσική μου κατάσταση», πρόσθεσε ο 33χρονος επιθετικός, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι σέβεται την γνώμη του Ιταλού προπονητή.