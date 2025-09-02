Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας απείλησε με παραίτηση για να μείνει ο Γκουέχι!

Η μεταγραφή του Μαρκ Γκουέχι στην Λίβερπουλ «ναυάγησε» την τελευταία στιγμή, με τον τεχνικό της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ να παίζει καθοριστικό ρόλο.

Η Κυπελλούχος Αγγλίας τα είχε βρει σε όλα με τους «Reds» για την μεταγραφή του Άγγλου κεντρικού αμυντικού, ενώ η Λίβερπουλ είχε ετοιμάσει ακόμη και βίντεο παρουσίασης για τον Γκουέχι.

Την τελευταία στιγμή, όμως η Κρίσταλ Πάλας έκανε πίσω και το deal χάλασε, με τα αγγλικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι ο Όλιβερ Γκλάσνερ έθεσε βέτο στην διοίκηση απειλώντας ακόμη και με παραίτηση.

Ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, θεωρεί τον Γκουέχι αναντικατάστατο στο κέντρο της άμυνας και ο χρόνος για να βρει ικανό αντικαταστάτη δεν ήταν αρκετός.