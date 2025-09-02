Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζιντσένκο από την Άρσεναλ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουκρανού μπακ, με την μορφή του δανεισμού από την Άρσεναλ.

Σε μεταγραφική ενίσχυση στην άμυνα προχώρησε η Νότιγχαμ Φόρεστ στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία, αφού ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον δανεισμό του Ολεξάντρ Ζιντσένκο.

Ο Ουκρανός αμυντικός δεν βρίσκονταν στα πλάνα του Μίκελ Αρτέτα και η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη έκανε την κίνησή του για την απόκτησή του.

Έτσι, η Φόρεστ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου αριστεροπόδαρου μπακ, με την μορφή του δανεισμού από την Άρσεναλ, με την συμφωνία να προβλέπει και οψιόν αγοράς.