Στη Φιορεντίνα ο Λάμπτεϊ, μεσοεπιθετική «ελάφρυνση» στην Μπράιτον

Ο Ταρίκ Λάμπτεϊ αποχώρησε από την Premier League για την Ιταλία και πιο συγκεκριμένα τη Φιορεντίνα, με 6 εκατομμύρια ευρώ. Την περασμένη σεζόν, ο Γκανέζος δεξιός μπακ αγωνίστηκε σε μόλις 15 παιχνίδια της Μπράιτον, σημειώνοντας 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ, καθώς ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ δεν τον υπολόγιζε ιδιαίτερα.
Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η παραχώρηση του Φακούντο Μπουονανότε στην Τσέλσι, ως δανεικός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν με ενοίκιο στα 2,3 εκατ. ευρώ.
Η Στρασμπούρ που ανήκει, επίσης, στην Blue Co. επισημοποίησε την απόκτηση του Χούλιο Ενσίσο με 18.5 εκατ. ευρώ, ώστε του χρόνου να... μεταπηδήσει στο ρόστερ της Τσέλσι που έχει εξαιρετικές σχέσεις και «πάρε-δώσε» με την Μπράιτον εδώ και πολλά χρόνια.
Τέλος, ο Τζέρεμι Σαρμιέντο θα γίνει συμπαίκτης με τον Τζέιμι Βάρντι στην Κρεμονέζε, ενώ ο Ματ Ο' Ράιλι θα αποχωρήσει και εκείνος ως δανεικός, αλλά προς τη Μαρσέιγ.
🔵⚪️ Matt O’Riley arrives to join Olympique Marseille from Brighton on loan deal without option to buy. pic.twitter.com/l1b1Or8sJB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025