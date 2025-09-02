Στη Φιορεντίνα ο Λάμπτεϊ, μεσοεπιθετική «ελάφρυνση» στην Μπράιτον

Γεμάτη μέρα ήταν η deadline των μεταγραφών στην Αγγλία για τους «Γλάρους» που ενίσχυσαν την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Conference, ενώ συνεχίστηκαν οι συμφωνίες με τον όμιλο της Τσέλσι, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα δυο «prospect» να φορέσουν τα «μπλε». Συνολικά, η Μπράιτον είχε ξοδέψει 50 εκατ. ευρώ και για τους πέντε παίκτες που παραχώρησε.

Ο Ταρίκ Λάμπτεϊ αποχώρησε από την Premier League για την Ιταλία και πιο συγκεκριμένα τη Φιορεντίνα, με 6 εκατομμύρια ευρώ. Την περασμένη σεζόν, ο Γκανέζος δεξιός μπακ αγωνίστηκε σε μόλις 15 παιχνίδια της Μπράιτον, σημειώνοντας 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ, καθώς ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ δεν τον υπολόγιζε ιδιαίτερα.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η παραχώρηση του Φακούντο Μπουονανότε στην Τσέλσι, ως δανεικός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν με ενοίκιο στα 2,3 εκατ. ευρώ.

Η Στρασμπούρ που ανήκει, επίσης, στην Blue Co. επισημοποίησε την απόκτηση του Χούλιο Ενσίσο με 18.5 εκατ. ευρώ, ώστε του χρόνου να... μεταπηδήσει στο ρόστερ της Τσέλσι που έχει εξαιρετικές σχέσεις και «πάρε-δώσε» με την Μπράιτον εδώ και πολλά χρόνια.

Τέλος, ο Τζέρεμι Σαρμιέντο θα γίνει συμπαίκτης με τον Τζέιμι Βάρντι στην Κρεμονέζε, ενώ ο Ματ Ο' Ράιλι θα αποχωρήσει και εκείνος ως δανεικός, αλλά προς τη Μαρσέιγ.