Οι γκάφες από Ονάνα-Μπαγιντίρ έφεραν τερματοφύλακα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Αγγλία, ανακοίνωσαν ενίσχυση σε μια θέση που τους έχει «πονέσει» πολύ τα τελευταία χρόνια.

Οι απίστευτες γκάφες από τον Αντρέ Ονάνα και τον Αλτάι Μπαγιντίρ ανάγκασαν τους ανθρώπους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να βγουν στην αγορά για τερματοφύλακα, βρίσκοντας τον εκλεκτό τους στο πρόσωπο του 23χρονου Βέλγου, Σένε Λάμενς.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» ήρθαν σε συμφωνία με την Αντβέρπ για τον νεαρό τερματοφύλακα, δαπανώντας το ποσό των 21 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν και να «θωρακίσουν» τα γκολπόστ τους.

Ο Βέλγος πορτιέρε, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια έως το 2030, με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει την απόκτησή του.