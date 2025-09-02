Η Μπάγερν ανακοίνωσε τον δανεισμό του Τζάκσον από την Τσέλσι

Η μεγάλη ανατροπή στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ολοκληρώθηκε αφού η Μπάγερν Μονάχου, ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκολας Τζάκσον με την μορφή του δανεισμού από την Τσέλσι.

Μια μεταγραφή που οδηγούνταν προς «ναυάγιο», ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφού τελικά η Μπάγερν ήρθε σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του 24χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού, Νίκολας Τζάκσον.

Ο Αφρικανός στράικερ είχε ενημερωθεί να επιστρέψει στο Λονδίνο μετά τον τραυματισμό του Λίαμ Ντέλαπ, ωστόσο οι ιθύνοντες της Μπάγερν με λεπτούς χειρισμούς κατάφεραν να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους.

Λίγο πριν την εκπνοή της μεταγραφικής περιόδου στην Γερμανία, οι Βαυαροί ανακοίνωσαν την απόκτηση του Τζάκσον από την Τσέλσι, με την μορφή του δανεισμού, σε μια συμφωνία που προβλέπει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.