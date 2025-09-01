Μεγάλο διπλό «χτύπημα» για την Γιουβέντους!

Το καλύτερο για το τέλος κράτησε η Γιουβέντους, που την τελευταία μέρα των μεταγραφών έκανε δύο σημαντικές προσθήκες. Πρώτα απέκτησε από την Λιλ, τον δαιμόνιο Κοσοβάρο εξτρέμ Έντον Ζεγκρόβα δίνοντας 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ενίσχυσε την γραμμή κρούσης και με τον Γάλλο επιθετικό της Λειψίας Λοΐς Οπεντά ως δανεικό με οψιόν αγοράς στα 26 εκατομμύρια ευρώ.
Ufficiale | Zhegrova è bianconero ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2025
Benvenuto Edon!
Ufficiale | Lois Openda è un nuovo giocatore della Juventus!— JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2025
Benvenuto in ⚪️⚫️