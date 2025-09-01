Μεγάλο διπλό «χτύπημα» για την Γιουβέντους!

Η «Μεγάλη Κυρία» ανακοίνωσε την απόκτηση του Λοΐς Οπεντά και του Έντον Ζεγκρόβα.

Το καλύτερο για το τέλος κράτησε η Γιουβέντους, που την τελευταία μέρα των μεταγραφών έκανε δύο σημαντικές προσθήκες. Πρώτα απέκτησε από την Λιλ, τον δαιμόνιο Κοσοβάρο εξτρέμ Έντον Ζεγκρόβα δίνοντας 15 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ενίσχυσε την γραμμή κρούσης και με τον Γάλλο επιθετικό της Λειψίας Λοΐς Οπεντά ως δανεικό με οψιόν αγοράς στα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ufficiale | Zhegrova è bianconero ⚪️⚫️



Benvenuto Edon! — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2025