Συνέτριψε το μεταγραφικό της ρεκόρ η Βιγιαρεάλ

Το κίτρινο υποβρύχιο έκανε δικό του τον Γεωργιανό επιθετικό Τζορτζ Μικαουτάτζε.

Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της ολοκλήρωσε η Βιγιαράλ, που δυνάμωσε πολύ την γραμμή κρούσης της. Το κίτρινο υποβρύχιο έδωσε στην Λιόν 30 εκατομμύρια ευρώ και έκανε δικό της τον Γεωργιανό επιθετικό Τζορτζ Μικαουτάτζε, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον ισπανικό σύλλογο.