Συνέτριψε το μεταγραφικό της ρεκόρ η Βιγιαρεάλ

Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της ολοκλήρωσε η Βιγιαράλ, που δυνάμωσε πολύ την γραμμή κρούσης της. Το κίτρινο υποβρύχιο έδωσε στην Λιόν 30 εκατομμύρια ευρώ και έκανε δικό της τον Γεωργιανό επιθετικό Τζορτζ Μικαουτάτζε, ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τον ισπανικό σύλλογο.
El Villarreal CF y el @OL han alcanzado un acuerdo de traspaso por Georges Mikautadze. El delantero georgiano será futbolista groguet durante las próximas seis temporadas, hasta junio de 2031.— Villarreal CF (@VillarrealCF) September 1, 2025
Benvingut, Mikautadze 💛! pic.twitter.com/xl77P6ZnQ8