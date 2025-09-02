Επίσημο: Για τρίτη φορά στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε!

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στο «αγαπημένο» του Λιμάνι για τρίτη φορά στην καριέρα του!

Είναι πλέον επίσημο. Ο Ντάνιελ Ποντένσε επέστρεψε με κάθε επισημότητα στον Ολυμπιακό και θα φορέσει για τρίτη φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα!

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πίεσε την Αλ Σαμπάμπ για να επιστρέψει στον Πειραιά και οι δυο ομάδες συμφώνησαν για δανεισμό του Ποντένσε, ενώ στη συμφωνία θα τεθεί και οψιόν αγοράς για την πλευρά του Ολυμπιακού.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα μετρά συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ βοήθησε τα μέγιστα στην ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024.

Τη Δευτέρα (1/8), λίγο μετά τις 20:30 ο Πορτογάλος πλάγιος επιθετικός προσγειώθηκε στην Αθήνα, ενώ μετά από περίπου μιάμιση ώρα εμφανίστηκε στον περίχωρο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου τον περίμεναν περίπου 2.000 φίλοι της ομάδας.

Ο Ποντένσε αποθεώθηκε από τους φίλους των Πειραιωτών, παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις και τόνισε ότι στόχος είναι παραμείνει στον Ολυμπιακό ακόμη περισσότερο από ένα έτος.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η μεγάλη επιστροφή του Ντανιέλ Ποντένσε είναι γεγονός.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα φορέσει και πάλι τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τον οποίο τη σεζόν 2023-2024 κατέκτησε το UEFA Europa Conference League!

Ο 29χρονος winger υπέγραψε στον Θρύλο προερχόμενος από την Al-Shabab. Στις δύο θητείες του με τα «ερυθρόλευκα» έχει πραγματοποιήσει 115 συμμετοχές, με απολογισμό 28 γκολ και 27 ασίστ.

Ντανιέλ, καλώς επέστρεψες στο σπίτι σου!