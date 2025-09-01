ΑΕΚ: Πέρασε τα ιατρικά τεστ ο Γκρούγιτς, αύριο οι επίσημες ανακοινώσεις!

Παίκτης της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρείται ο Μάρκο Γκρούγιτς ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη (2/9) θα ανακοινωθεί και επίσημα από την Ένωση.

Ο 29χρονος διεθνής Σέρβος μέσος, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ μετέβη στα γραφεία της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ στη Νέα Φιλαδέλφεια προκριμένου να υπογράψει το συμβόλαιο του το οποίο θα είναι 3ετές. Μάλιστα, υπάρχουν όροι μέσα σε αυτό, που εξασφαλίζουν την ΑΕΚ σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα με τον τραυματισμό που ταλαιπώρησε τον παίκτη την περασμένη σεζόν στον αχίλλειο. Έναν τραυματισμό που φαίνεται πάντως πως έχει ξεπεράσει πλέον στο 100%, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γκρούγιτς θα πρέπει να θεωρείται πλέον παίκτης της ΑΕΚ και οι επίσημες ανακοινώσεις για την απόκτηση του πάνε για αύριο (Τρίτη 2/9).

Ποιος είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς

Πρόκειται για έναν ψηλό κεντρικό μέσο 1,91 ο οποίος είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Ένα στοιχείο που προφανώς ξεχώρισε και ο Μάρκο Νίκολιτς για να τον επιλέξει. Ο Γκρούγιτς, που είναι 29 ετών και έχει γεννηθεί στο Βελιγράδι, έχει και το aggressive παιχνίδι στο αίμα του όμως επαναλαμβάνουμε πως πρόκειται για ένα χάφ που παίζει μπροστά από τα στόπερ και ειδικεύεται στο build up.

Η χρηματιστήριακή του αξία είναι στα 4 εκατ. ευρώ (το πικ του ήταν τα 20 το 2019 όταν ανήκε στην Χέρτα) ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την Πόρτο το οποίο έχει βρεθεί τρόπος να σπάσει για να έρθει στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος το καλοκαίρι του 2016 τον πούλησε στη Λίβερπουλ. Στη συνέχεια είχε δανεισμούς σε Κάρντιφ, Χέρτα και Πόρτο, η οποία αφού τον δανείστηκε δυο χρόνια (2020-22), τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2022 αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Δράκους μετρά αυτά τα χρόνια 140 εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ ενώ είναι 28 φορές διεθνής με την εθνική Σερβίας.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελλα, ένα Λιγκ Καπ και τρία Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής και στην πατρίδα του με τον Ερυθρό Αστέρα. Την περασμένη σεζόν είχε μόλις πέντε συμμετοχές καθώς ταλαιπωρήθηκε από τον γνωστό τραυματισμό στον αχίλλειο.