«Πανωλεθρία» στη Λίβερπουλ, η Πάλας κρατάει τον Γκέιχι!

Πάνω που ήταν όλα τακτοποιημένα και ο Μαρκ Γκέιχι είχε ετοιμάσει βαλίτσες για το Λίβερπουλ, η Κρίσταλ Πάλας εισέπραξε το «ΟΧΙ» του Ιγκόρ και τον κράτησε στο Λονδίνο.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήθελε εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, ενώ είχε και ανοιχτή επικοινωνία με τη Γουέστ Χαμ, ώστε να μετακομίσει ως δανεικός.

Τελικά, όλα έμειναν στη θεωρία και στις συζητήσεις, οπότε η ομάδα του Αρνέ Σλοτ θα πορευτεί με τους Βαν Ντάικ, Κονατέ, Λεόνι και Γκόμες, ο οποίος είχε πρόταση από τη Μίλαν.

🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED. Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off. Guehi stays at #CPFC . 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T

Igor Julio is not going to join Crystal Palace as things stand, despite completing a medical there this afternoon 😮



West Ham are now in talks with Brighton and the player to try to complete a deal to take him on loan ⚒ #DeadlineDay pic.twitter.com/ieyWO0Gljy