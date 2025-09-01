MENU
«Πανωλεθρία» στη Λίβερπουλ, η Πάλας κρατάει τον Γκέιχι!

Ο Άγγλος αμυντικός με καταγωγή από την Ακτή Ελεφαντοστού έμεινε με τη... χαρά, καθώς οι «Αετοί» ακύρωσαν τη συμφωνία επειδή δεν ολοκλήρωσαν το deal με τον Ιγκόρ της Μπράιτον!

Πάνω που ήταν όλα τακτοποιημένα και ο Μαρκ Γκέιχι είχε ετοιμάσει βαλίτσες για το Λίβερπουλ, η Κρίσταλ Πάλας εισέπραξε το «ΟΧΙ» του Ιγκόρ και τον κράτησε στο Λονδίνο.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός ήθελε εγγυημένο χρόνο συμμετοχής, ενώ είχε και ανοιχτή επικοινωνία με τη Γουέστ Χαμ, ώστε να μετακομίσει ως δανεικός. 

Τελικά, όλα έμειναν στη θεωρία και στις συζητήσεις, οπότε η ομάδα του Αρνέ Σλοτ θα πορευτεί με τους Βαν Ντάικ, Κονατέ, Λεόνι και Γκόμες, ο οποίος είχε πρόταση από τη Μίλαν.

