Αυτός είναι ο νέος προορισμός στην καριέρα του Σπόραρ!

Στην ομάδα που τον βοήθησε να κάνει όνομα στην Ευρώπη, επέστρεψε ο Άντραζ Σπόραρ. Μετά από ένα σύντομο και ανεπιτυχές πέρασμα από την Τουρκία και την Αλάνιασπορ, ο Σλοβένος επιθετικός επιστρέφει στην Σλοβακία για λογαριασμό της Σλόβαν.
Η ομάδα της Μπρατισλάβας που ήθελε τον Σπόραρ από την εποχή που έπαιζε στο τριφύλλι, κατάφερε τελικά να τον αποκτήσει ως ελεύθερο, υπογράφοντας μαζί του τριετές συμβόλαι.
Raz belasý, navždy belasý: Andraž Šporar späť na Tehelnom poli!— ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) September 1, 2025
ŠK Slovan Bratislava sa s Andražom Šporarom dohodol na trojročnom kontrakte. https://t.co/irbhGByoRg pic.twitter.com/l177UMYbUz