Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: «Βόμβα» της Μπέτις με Άντονι!

Η περσινή φιναλίστ του Europa League κατάφερε να αποκτήσει τον Άντονι με κανονική μεταγραφή από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Αυτό που έμοιαζε στην αρχή του καλοκαιριού με θαύμα, έγινε πραγματικότητα από την Μπέτις. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην League phase του Europa League, ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Άντονι, ο οποίος πέρσι ως δανεικός άλλαξε όλη την σεζόν των Ανδαλουσιανών.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή από την Μπέτις με ένα πολύπλοκo deal, που κόστισε 22 εκατομμύρια ευρώ, τέσσερα εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους και την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κρατάει το 50%, της υπεραξίας σε οποιαδήποτε μεταγραφή του άνω του ποσού που αγοράστηκε από τους βερδιμπλάνκος.

Triana nunca volvió a ser la misma. pic.twitter.com/Irilq3cqx7 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2025