Στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης η Ελένη Μάρκου!

Η Ελένη Μάρκου αποτελεί και επίσημα νέα παίκτρια της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2026.

Η 30χρονη διεθνής προπονούνταν τις τελευταίες εβδομάδες με τη γερμανική ομάδα, λαμβάνοντας χρόνο συμμετοχής σε φιλικά παιχνίδια, και κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε με την Ουνιόν Βερολίνου στη Β' κατηγορία, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και 3 γκολ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο της ομάδας στη Μπουντεσλίγκα.

Η καριέρα της ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, ενώ έχει περάσει από τον Απόλλωνα Λεμεσού, την Έσεν στη Γερμανία, καθώς και τις Βασιλεία και Ζυρίχη στην Ελβετία, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2023.

Μάλιστα, η Ελένη Μάρκου θα συμμετάσχει στο νέο ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ.

Η Μάρκου είναι βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας, με 69 συμμετοχές και 9 γκολ, ενώ έχει σημαντική παρουσία στο UEFA Women’s Champions League με 18 αγώνες προκριματικών (7 γκολ) και 8 συμμετοχές στη φάση των ομίλων.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που θα εκπροσωπήσω έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι ανήκω εδώ. Θέλω να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να πετύχουμε τους στόχους μας», δήλωσε η Μάρκου.

Ο Έλληνας τεχνικός της Άιντραχτ, Νίκος Αρναούτης, ανέφερε: «Με την Ελένη ενισχύουμε σημαντικά την άμυνά μας. Έδειξε την ποιότητά της στο διάστημα που ήταν μαζί μας και είμαστε χαρούμενοι που πλέον αποτελεί μέλος της ομάδας μας».