Ανακοίνωσε Χόιλουντ ο πρόεδρος της Νάπολι!

Παίκτης της Νάπολι θα είναι την νέα σεζόν ο Ράσμους Χόιλουντ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ομάδας, Αουρέλιο ντε Λαουρέντις.
Κατά την προσφιλή του τακτική ο πρόεδρος του ιταλικού συλλόγου ανακοίνωσε την προσθήκη του Δανού σέντερ-φορ, ο οποίος αφήνει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να ενταχθεί στους «παρτονοπέι», που τον απέκτησαν δανεικό, αλλά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς που φτάνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ.
Rasmus is proud to be one of us! ✨— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 1, 2025
Leggi la news 👉 https://t.co/QV8zPtQDOA
💙 #ProudToBeNapoli | #ForzaNapoliSempre | #WelcomeRasmus pic.twitter.com/3ezEFJmkwI