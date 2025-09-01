Ανακοίνωσε Χόιλουντ ο πρόεδρος της Νάπολι!

Όπως κάνει με κάθε νέο απόκτημα, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις ανακοίνωσε την απόκτηση του Ράσμους Χόιλουντ.

Παίκτης της Νάπολι θα είναι την νέα σεζόν ο Ράσμους Χόιλουντ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ομάδας, Αουρέλιο ντε Λαουρέντις.

Benvenuto Rasmus! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 1, 2025

Κατά την προσφιλή του τακτική ο πρόεδρος του ιταλικού συλλόγου ανακοίνωσε την προσθήκη του Δανού σέντερ-φορ, ο οποίος αφήνει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για να ενταχθεί στους «παρτονοπέι», που τον απέκτησαν δανεικό, αλλά με υποχρεωτική οψιόν αγοράς που φτάνει τα 45 εκατομμύρια ευρώ.