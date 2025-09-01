Η μεγάλη επιστροφή: Στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό ο Ποντένσε!

Ο Ντάνιελ Ποντένσε πάτησε... Ελλάδα πριν από λίγο προκειμένου να ολοκληρώσει την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και να φορέσει για τρίτη συνολικά φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα!

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έφτασε στην χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεγάλη επιστροφή του στο... αγαπημένο του λιμάνι, μετά την καθυστέρηση που προέκυψε λόγω ενός γραφειοκρατικού προβλήματος που προέκυψε από την Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ πίεσε την Αλ Σαμπάμπ για να επιστρέψει στον Πειραιά και οι δυο ομάδες συμφώνησαν για δανεισμό του Ποντένσε, ενώ στη συμφωνία θα τεθεί και οψιόν αγοράς για την πλευρά του Ολυμπιακού.

Με την «ερυθρόλευκη» φανέλα μετρά συνολικά 115 συμμετοχές με 28 τέρματα και 27 ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ βοήθησε τα μέγιστα στην ιστορική κατάκτηση του Conference League το 2024.

