Εκεί «γεννήθηκε» η «πράσινη» ιδέα: Ο Παναθηναϊκός προσδιόρισε το σημείο της ίδρυσής του! (pics)

Μετά από ενδελεχή έρευνα, ο Παναθηναϊκός προσδιόρισε την ακριβή τοποθεσία στην οποία «γεννήθηκε» η «πράσινη» ιδέα και δημιουργήθηκε ο σύλλογος που λατρεύουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη.

Άπαντες γνώριζαν πως η ιστορική συνάντηση του Γιώργου Καλαφάτη και των υπόλοιπων ανθρώπων που συμμετείχαν στην ίδρυση του «Τριφυλλιού» έλαβε χώρα κάπου στο Πεδίον του Άρεως, όμως ουδείς είχε μπει στην διαδικασία να προσδιορίσει το ακριβές σημείο.

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, σε συνεργασία με την ομάδα ιστορικών του «Τριφυλλιού», αξιοποίησε όλες τις αναφορές, αλλά και μια σειρά από χάρτες και σπάνιες φωτογραφίες, καταφέρνοντας να εντοπίσουν πού ακριβώς έλαβε... σάρκα και οστά ο σύλλογος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πάρα πολύ σημαντική, αφού το μέρος αυτό έχει ιστορική αξία για εκατομμύρια φιλάθλους της ομάδας σε όλο τον κόσμο.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος παρουσιάζει έπειτα από έρευνα τον ακριβή τόπο που πήρε «σάρκα και οστά» το δημιούργημα του Γιώργου Καλαφάτη το 1908…

Σε μια σημαντική ιστορική «γεωγραφική» προσέγγιση σχετικά με την ίδρυση του Συλλόγου προχωράει ο Παναθηναϊκός Α.Ο.

Έπειτα από ενδελεχή έρευνα και ανάλυση στοιχείων σε συνεργασία με την ομάδα ιστορικών του «τριφυλλιού» καταλήξαμε στον ακριβή χώρο ίδρυσης του Συλλόγου.

Το σημείο δηλαδή που μαζεύτηκαν ο Γιώργος Καλαφάτης και τα άτομα που τους ενέπνευσε για τη δημιουργία του Συλλόγου ήταν σε ένα πολύ συγκεκριμένο μέρος στο Πεδίον του Άρεως.

Για αρκετές δεκαετίες το ακριβές «πράσινο» σημείο μέσα στο Πεδίον του Άρεως ήταν «ομιχλώδες» ωστόσο μια σειρά από χάρτες και σπάνιες φωτογραφίες μας… οδήγησαν στο ακριβές μέρος.

Η ιστορική πληροφορία ότι η ίδρυση του Παναθηναϊκού έγινε στο Πεδίον του Άρεως και ενέπλεκε το Πολύγωνο, είχε φέρει κάποια σύγχυση.

Ωστόσο είναι ξεκάθαρο ιστορικά ότι η ονομασία Πολύγωνο με βάση την περιοχή που γνωρίζουμε σήμερα, ήρθε μετά το μεγάλο κύμα Προσφυγιάς στις αρχές της δεκαετίας του 1920.

Το Πολύγωνο λοιπόν το 1908 ήταν μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή μέσα στο Πεδίον του Άρεως και από αυτό πήρε την ονομασία του… σημερινό Πολύγωνο.

Η χωροταξική του διάταξη λοιπόν ήταν δίπλα από τον Ναό των Ταξιαρχών που υπάρχει μέχρι σήμερα. Στην πλατεία του Ναού (μεσαιωνική εκκλησία του 16ου-17ου αιώνα) λοιπόν υπήρχε στημένη μια εξέδρα μουσικής σε σχήμα πολυγώνου, όπου παιάνιζε η φιλαρμονική και έτσι αποφασίστηκε η ονομασία «Πολύγωνο» στη συγκεκριμένη περιοχή.

Εκείνη την εποχή όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες και τους χάρτες της εποχής το Πεδίον του Άρεως χρησιμοποιούταν ως πεδίο ασκήσεων του ιππικού ή τόπος συγκεντρώσεων και τελετών.

Το... Παναθηναϊκό ακριβές σημείο που μάζεψε ο Γιώργος Καλαφάτης ήταν δίπλα από την εκκλησία των Ταξιαρχών και πολύ κοντά στους στρατώνες Ιππικού

Στη… σημερινή της εκδοχή η τοποθεσία της γέννησης της ιδέας του Μεγαλύτερου Συλλόγου τοποθετείται μεταξύ του ναού των ταξιαρχών και της σημερινής πλατείας Γαρδένιας».