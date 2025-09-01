Πρόστιμο της UEFA στον Παναθηναϊκό για δύο παιχνίδια

H UEFA επέβαλε πρόστιμο στον Παναθηναϊκό για τα εντός έδρας παιχνίδια με Ρέιντζερς και Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Με τιμωρίες από την UEFA ξεκίνησε η φετινή χρονιά για τον Παναθηναϊκό, αφού η ΠΑΕ θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους 77.875 ευρώ για τα όσα συνέβησαν στο ΟΑΚΑ στις αναμετρήσεις με την Ρέιντζερς και την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Για το παιχνίδι με τους Σκωτσέζους, το «Τριφύλλι» τιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ για μπλοκαρισμένους διαδρόμους στις εξέδρες, με 13.375 ευρώ για ρίψη αντικειμένων και με 6.500 ευρώ για άναμμα βεγγαλικών.

Όσον αφορά το ματς με τους Ουκρανούς, επιβλήθηκαν στους «πράσινους» 28.000 ευρώ για μπλοκαρισμένους διαδρόμους και διόδους στις εξέδρες.

Τις επόμενες ημέρες η αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει και τα όσα έγιναν στα παιχνίδια με την Σαμσουνσπόρ, για τα Play-Offs του Europa League.