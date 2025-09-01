Σε Ισλανδία ή Λετονία ο ΠΑΟΚ στην επιστροφή στα «αστέρια»

Ταξίδι στον... βορρά επιφύλασσε η επιστροφή του ΠΑΟΚ στα «αστέρια», καθώς θα αναμετρηθεί με τον νικητή του ζευγαριού Γιελγκάβα - Ακουρέιρι.

Οι αγώνες για το Round 2 θα διεξαχθούν στις 22 Οκτωβρίου και 5 Νοεμβρίου αντίστοιχα, με τον πρώτο να διεξάγεται εκτός έδρας σε Λετονία ή Ισλανδία και τον επαναληπτικό στη Θεσσαλονίκη.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στο Round 3 τον νικητή του ζευγαριού Λέγκια Βαρσοβίας - Φιορεντίνα, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη στις 26 Νοεμβρίου και τη ρεβάνς σε Πολωνία ή Ιταλία στις 10 Δεκεμβρίου.