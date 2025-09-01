Τα λόγια καρδιάς του Ιωαννίδη στην Σαμψούντα: «Πάρα πολύ δύσκολο για μένα να πω αντίο» (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τα λόγια καρδιάς του Φώτη Ιωαννίδη από τα αποδυτήρια, μετά το τελευταίο του ματς με την πράσινη φανέλα.

Ο αρχηγός του συλλόγου πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση στην Σαμψούντα, με τον Παναθηναϊκό να μένει στο 0-0 με την Σαμσουνσπόρ και να προκρίνεται στην League Phase του Europa League.

Μετά το φινάλε αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του με μια συγκινητική ομιλία στα αποδυτήρια, με την «πράσινη» ΠΑΕ να δημοσιεύει σήμερα το σχετικό βίντεο.

Αναλυτικά τα λόγια του Ιωαννίδη:

«Παιδιά, πιθανότατα αύριο θα ταξιδέψω στην Πορτογαλία. Είναι δύσκολο για μένα να πω κάποια πράγματα, γιατί είμαι περίπου 5 χρόνια εδώ. Υπήρξαν πολλές σπουδαίες στιγμές, κάποιες κακές στιγμές, αλλά εδώ μέσα γνώρισα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές, έκανα καλούς φίλους. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους, επειδή ειλικρινά με βοηθήσατε, μέσα στην καθημερινή ρουτίνα μου και σε κάθε στιγμή, είτε σε καλές είτε σε άσχημες, ήσασταν εκεί. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για μένα να πω αντίο, όμως γνωρίζω ότι θα κάνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε μέχρι το τέλος.

Θα πετύχετε τους στόχους σας, θα πάρετε επιτέλους το Πρωτάθλημα για την ομάδα μας και σας εύχομαι τα καλύτερα. Σας ευχαριστώ όλους και καλή τύχη παιδιά».