«Πρεμιέρα» στο Βόλο για τον ΠΑΟΚ Β

Ο ΠΑΟΚ Β μπήκε σήμερα (1/9) στην κληρωτίδα της Super League 2, με τους «ασπρόμαυρους» να εκπροσωπούνται από τον τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Γιάννη Σαββίδη.
Ο Δικέφαλος έμαθε το «καλεντάρι» του για τη φετινή σεζόν, η οποία κάνει... σέντρα στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν και θα ταξιδέψει στο Βόλο να αντιμετωπίσει την τοπική Νίκη.
Το «παρθενικό» παιχνίδι στην Καλαμαριά με γηπεδούχους τους Θεσσαλονικείς θα είναι απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας για τη 2η αγωνιστική, ενώ το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί για την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου και πάλι εντός έδρας απέναντι στον Καμπανιακό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ Β:
- 1η αγωνιστική: Νίκη Βόλου - ΠΑΟΚ Β
- 2η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Αναγέννηση Καρδίτσας
- 3η αγωνιστική: ΠΑΣ Γιάννινα - ΠΑΟΚ Β
- 4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Αστέρας Β
- 5η αγωνιστική: Καβάλα - ΠΑΟΚ Β
- 6η αγωνιστική: Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β
- 7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης
- 8η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Μακεδονικός
- 9η αγωνιστική: Καμπανιακός - ΠΑΟΚ Β
- 10η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου
- 11η αγωνιστική: Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β
- 12η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - ΠΑΣ Γιάννινα
- 13η αγωνιστική: Αστέρας Β - ΠΑΟΚ Β
- 14η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Καβάλα
- 15η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Ηρακλής
- 16η αγωνιστική: Νέστος Χρυσούπολης- ΠΑΟΚ Β
- 17η αγωνιστική: Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β
- 18η αγωνιστική: ΠΑΟΚ Β - Καμπανιακός