«Πρεμιέρα» στο Βόλο για τον ΠΑΟΚ Β

Στο «Π. Μαγουλάς» του Βόλου θα κάνει... πρεμιέρα ο ΠΑΟΚ Β απέναντι στην τοπική Νίκη - Πρώτο εντός στην Καλαμαριά απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας

Ο ΠΑΟΚ Β μπήκε σήμερα (1/9) στην κληρωτίδα της Super League 2, με τους «ασπρόμαυρους» να εκπροσωπούνται από τον τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Γιάννη Σαββίδη.

Ο Δικέφαλος έμαθε το «καλεντάρι» του για τη φετινή σεζόν, η οποία κάνει... σέντρα στις 14 Σεπτεμβρίου, όταν και θα ταξιδέψει στο Βόλο να αντιμετωπίσει την τοπική Νίκη.

Το «παρθενικό» παιχνίδι στην Καλαμαριά με γηπεδούχους τους Θεσσαλονικείς θα είναι απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας για τη 2η αγωνιστική, ενώ το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί για την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου και πάλι εντός έδρας απέναντι στον Καμπανιακό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ Β: