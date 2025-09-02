Οι 7 στιγμές που ο Φώτης άφησε το «αποτύπωμά» του στον Παναθηναϊκό! (pics/vids)

Το SDNA αποχαιρετά τον Φώτη Ιωαννίδη, φέρνοντας στο προσκήνιο τις 7 φορές που ο -πρώην, πλέον- αρχηγός του Παναθηναϊκού άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ομάδα και τους φιλάθλους της.

Μπορεί να μην προήλθε από τις «πράσινες» Ακαδημίες και να έγινε κάτοικος Λεωφόρου (και μετά ΟΑΚΑ) από τον Λεβαδειακό, όμως ο Φώτης Ιωαννίδης εξελίχθηκε στον σημαντικότερο Έλληνα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια.

Αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα, ηγήθηκε, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, πανηγύρισε τίτλους, πέτυχε κρίσιμα γκολ και αγαπήθηκε πάρα πολύ από τους φιλάθλους του «Τριφυλλιού».

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε, ο Έλληνας στράικερ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας (μαζί με τον φίλο του, Γιώργο Βαγιαννίδη) και το SDNA θυμάται 7 φορές που ο «Φωτάρας» άφησε το δικό του αποτύπωμα στον σύλλογο.

Όταν έγινε αρχηγός και ανταμείφθηκε με νέο συμβόλαιο

Την σεζόν 2023-24, που ήταν και η κορυφαία της καριέρας του, ο Ιωαννίδης συγκαταλεγόταν στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού. Ήταν ο τέταρτος στην ιεραρχία, όμως στην πράξη ανέλαβε από την πρώτη στιγμή ηγετικό ρόλο. Κάπως έτσι, η επόμενη χρονιά (2024-25) τον βρήκε να είναι ο πρώτος αρχηγός του συλλόγου και να φέρει διαρκώς το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του. Μια κίνηση ύψιστης τιμής από τον σύλλογο, την οποία κέρδισε με το «σπαθί» του. Λίγο μετά ήρθε και το νέο, πλουσιοπάροχο συμβόλαιο έως το 2028, ως μια ακόμα επιβράβευση για τις ικανότητές του και τα όσα προσέφερε στην ομάδα.

Το γκολ της χρονιάς στο Conference League

Είναι ένα από τα πιο όμορφα γκολ στην ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στην διοργάνωση του Conference League. Ο αρχηγός του «Τριφυλλιού» πήρε την μπάλα με τακουνάκι έπειτα από λάθος των παικτών της Ντιναμό Μινσκ και μετά... κρέμασε από πάρα πολύ μακριά τον τερματοφύλακα, βάζοντας την «υπογραφή» του στο 4-0 επί των Λευκορώσων στο ΟΑΚΑ. Η υπέροχη αυτή έμπνευση αναδείχθηκε μάλιστα ως τ το κορυφαίο γκολ της χρονιάς στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.

Το σλάλομ αλά… Μαραντόνα στην έδρα της Λανς

Πέρσι το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Λανς για τα Play-Offs του Conference League. Το πρώτο ματς διεξήχθη στην Γαλλία και οι γηπεδούχοι είχαν φτάσει να προηγούνται με 2-0, βάζοντας πολύ δύσκολα στους «πράσινους». Την λύση έδωσε ο Φώτης Ιωαννίδης, που με μια ασύλληπτη ατομική ενέργεια πέρασε όποιον αντίπαλο βρήκε μπροστά του, έφτασε στην περιοχή και πλάσαρε, διατηρώντας… ζωντανή στην πρόκριση την ομάδα του. Μια πρόκριση που ήρθε μια εβδομάδα αργότερα, χάρη στο 2-0 του ΟΑΚΑ.

Η επική πρόκριση στην Μασσαλία

Το καλοκαίρι του 2023 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε εύκολα τη Ντνίπρο στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Το επόμενο εμπόδιο των «πράσινων» ήταν η πανίσχυρη Μαρσέιγ, η οποία φάνταζε το απόλυτο φαβορί για μια θέση στα Play-Offs της διοργάνωσης. Κι όμως, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 στην Λεωφόρο με γκολ του Μπερνάρ από ασίστ του «Φωτάρα», ενώ στην Μασσαλία κατάφερε να μειώσει σε 2-1 στην εκπνοή των καθυστερήσεων, με εκπληκτική εκτέλεση πέναλτι του Ιωαννίδη. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε τελικά στα πέναλτι, εκεί όπου ο Φώτης σκόραρε εκ νέου και η μία απόκρουση του Μπρινιόλι ήταν αρκετή για να «σφραγίσει» μια επική πρόκριση.

Ο θρίαμβος με την «ντοπιέτα» στο Καραϊσκάκη

Κυριακή 10 Μαρτίου 2024 και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον «αιώνιο» αντίπαλο στα πλαίσια των Play-Offs του Πρωταθλήματος. Ο Ποντένσε ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους και κάνει δύσκολα τα πράγματα για το «Τριφύλλι», το οποίο όμως είχε σε τρελά κέφια τους Μπερνάρ, Μπακασέτα και Ιωαννίδη. Με τον Βραζιλιάνο να δημιουργεί και τους δύο Έλληνες να εκτελούν ήρθε η μεγάλη ανατροπή και το τελικό 1-3 μέσα στο Φάληρο. Ο «Φωτάρας» μάλιστα σκόραρε εις διπλούν, στο 45+5' και το 70', βάζοντας... φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του σε μια μεγάλη νίκη.

Όταν βγήκε μπροστά στο καλύτερο ξεκίνημα της ομάδας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την σεζόν 2022-23 με 10 συνεχόμενες νίκες, αντιμετωπίζοντας την 11η αγωνιστική τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο. Όλα έδειχναν πως θα έρθει η πρώτη ήττα, αφού το σκορ ήταν 0-1 και το ματς είχε μπει στις καθυστερήσεις. Ο Ιωαννίδης όμως κυνήγησε μια... χαμένη μπαλιά και από το πουθενά κέρδισε πέναλτι, με τον Σπόραρ να ευστοχεί από τα 11 βήματα και στην εκπνοή να διαμορφώνει το 1-1 και να βάζει «φωτιά» στην Λεωφόρο. Τα δύο επόμενα παιχνίδια δυσκόλεψαν πολύ το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως ο Ιωαννίδης ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει το θετικό σερί. Αυτός σκόραρε για το «διπλό» με 0-1 στο Αγρίνιο, ενώ βρήκε δίχτυα και στο 2-0 επί του Ατρόμητου, επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρισκόταν εκείνο το διάστημα.

Η στιγμή που έπιασε από τον λαιμό... ένα ολόκληρο σύστημα

Στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής των περσινών Play-Offs, ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από τον Ολυμπιακό και τελικά ηττήθηκε με 4-2. Ο Ιωαννίδης μείωσε προσωρινά σε 3-2 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 75' κι όταν πήγε να πάρει γρήγορα την μπάλα για να την φέρει στην σέντρα, είδε τους παίκτες του Ολυμπιακού να τον εμποδίζουν. Την στιγμή που προσπαθούσε να την πάρει από τα χέρια του Μπιανκόν, ο Ροντινέι ήρθε και τα έβαλε με τον Έλληνα επιθετικό, που δεν δίστασε να πιάσει από τον λαιμό τον αντίπαλό του και να τον κάνει να «παγώσει». Η κίνηση αυτή, μέσα στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου και σε μια «καυτή» ατμόσφαιρα, είχε τεράστια σημειολογία. Μπορεί να μην είχε κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα, όμως στα μάτια κάθε φίλου του Παναθηναϊκού ο Ιωαννίδης τα έβαλε εκείνη την στιγμή με ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να μην συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες στιγμές του με την πράσινη φανέλα.