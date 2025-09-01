Στη Λίβερπουλ ο Μαρκ Γκέιχι με ποσό-«λουκούμι»!

Σε μια εποχή που ξοδεύονται αδιανόητα χρήματα για την επιθετική ενίσχυση των ομάδων, οι πρωταθλητές Αγγλίας «θωρακίζουν» την άμυνά με τον αρχηγό της Κρίσταλ Πάλας, δίνοντας ένα... ποσό ευκαιρίας και ένα 10% μεταπώλησης!

Ο Μαρκ Γκέιχι σκόραρε στο «αντίο» του και η Κρίσταλ Πάλας πέρασε με 3-0 από το «Villa Park». Ο αρχηγός της ομάδας του Όλιβερ Γκλάσνερ ήταν καταλυτικός, επίσης, στην κατάκτηση του FA Cup και του Community Shield τους προηγούμενους μήνες, οδηγώντας τον σύλλογο και στην ιστορική παρουσία στη League Phase του Conference.

Πλέον, θα φοράει τα κόκκινα της Λίβερπουλ χάρη σε ένα ποσό κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα διπλά από όσα έδωσαν οι Αετοί στην Τσέλσι το 2021 (23,4 εκατ. ευρώ). Το συμβόλαιο του 25χρονου διεθνή Άγγλου κεντρικού αμυντικού θα είναι πενταετές, έως το 2030 και θα δώσει βάθος πλάι στους Βαν Ντάικ, Κονατέ, Λεόνι και ίσως, Γκόμες.

Με τη φανέλα της Κρίσταλ Πάλας έπαιξε σε 161 παιχνίδια, σκοράροντας 9 γκολ και δίνοντας 4 ασίστ (2021-2025), ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε, επίσης, στη Σουόνσι.

🚨 BREAKING: Liverpool agree deal to sign Marc Guehi from Crystal Palace, here we go!



Deal in place for fee over £35m plus 10% sell-on clause included in the package.



Guehi agreed personal terms with Liverpool one month ago, now all done.



One more move by Richard Hughes. ♟️ pic.twitter.com/y1JhjCLCvJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025