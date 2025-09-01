Παναθηναϊκός για Ιωαννίδη: «Δεν είναι εύκολο να σε αποχαιρετάμε, έγινες η καρδιά της ομάδας» (pic)

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε και μέσα από τα social media τον Φώτη Ιωαννίδη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «καρδιά της ομάδας».

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» από την πλευρά του δεν αρκέστηκε στην ανακοίνωση της πώλησης, αλλά αποχαιρέτησε τον αρχηγό του και με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Αναλυτικά η σχετική ανάρτηση:

«Δεν είναι εύκολο να σε αποχαιρετάμε, Φώτη. Τίμησες το τριφύλλι με ψυχή και έγινες η καρδιά αυτής της ομάδας. Δεν ήσουν απλά ένας παίκτης, ήσουν ο αρχηγός, το παράδειγμα, ο πρώτος στη μάχη. Σε ευχαριστούμε για όλα. Καλή συνέχεια και εις το επανιδείν».