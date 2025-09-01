Ολυμπιακός: Οι λόγοι που «έσπρωξαν» τον Ποντένσε στις γέφυρες επιστροφής

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό με επίκεντρο την πρόωρη αποχώρηση από την Αλ Σαμπάμπ και την τρίτη (επερχόμενη) θητεία στην ομάδα του Πειραιά.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την τρίτη θητεία του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αναμένεται το βράδυ της Δευτέρας (1/9) στην Αθήνα ώστε να…τρέξουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να ολοκληρωθεί η εκ νέου ένταξή του στο ρόστερ της πειραϊκής ομάδας.

Έπειτα από την ιστορική σεζόν (2023-24) του Ολυμπιακού και την κατάκτηση του Europa Conference League, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έστριψε τις κεραίες του προς την Σαουηδική Αραβία προκειμένου να…κολυμπήσει στα πετροδόλαρα.

Το συμβόλαιό του με την Αλ Σαμπάμπ έκλεισε με ετήσιες αποδοχές ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο προϊόντος του χρόνου η νέα του ομάδα δεν αποδείχτηκε αυτό που λέμε «τράπεζα» στις πληρωμές της.

Τον περασμένο Μάρτιο η Αλ Σαμπάμπ έφτασε στο σημείο να χρωστάει περίπου 10 εκατ. ευρώ, ή αλλιώς τρία μηνιάτικα στους παίκτες που είχε στο ρόστερ της και η γκρίνια χτύπησε…κόκκινο.

Εν τέλει η διοίκηση εξασφάλισε έκτακτη οικονομική βοήθεια και οι παίκτες της πληρώθηκαν σε πρώτο χρόνο τα δύο από τα τρία (ανεξόφλητα) μηνιάτικα προκειμένου να επανέλθει η ηρεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Συν τοις άλλοις, έσπευσε να προλάβει επικίνδυνες καταστάσεις και κύμα αποχωρήσεων το καλοκαίρι από παίκτες που θα κυνηγούσαν την ελευθερία τους...πατώντας στα χρήματα που θα είχαν να λαμβάνουν.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και η ζωή στην Σαουδική Αραβία που δεν ενθουσίαζε καθόλου τόσο τον ίδιο, όσο και την οικογένειά του, έκαναν τον Ποντένσε να ρίξει γέφυρες επιστροφής στο διαχρονικά αγαπημένο του Ολυμπιακό.

Κι έτσι, μπήκε το νερό στ΄αυλάκι για την τρίτη – επερχόμενη – διαδρομή με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων».