Επίσημο του Γκουστάβο Μάντσα στον Ολυμπιακό! (pic)

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα από την Φορταλέζα για 4+1 χρόνια!

Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα από την Φορταλέζα, ενισχύοντας τα μετόπισθεν της ομάδας με έναν ταλαντούχο κεντρικό αμυντικό.

Λίγο νωρίτερα η ΠΑΕ Ολυμπιακός είχε προαναγγείλει την ανακοίνωση της απόκτησης του με μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μάντσα υπέγραψε συμβόλαιο 4+1 ετών με τους Πειραιώτες, ενώ η Φορταλέζα θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποκτήσει ακόμη μία λύση στα μετόπισθεν, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησε η αποχώρηση του Νταβίντ Κάρμο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, Γκουστάβο Μάνσα.

Ο 21 ετών ποδοσφαιριστής, γεννημένος στις 25 Ιουλίου 2004, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Palmeiras, για να ακολουθήσει η ένταξή του στην U20 της Fortaleza.

Δεν άργησε να μεταπηδήσει στην πρώτη ομάδα, με την οποία πραγματοποίησε 24 συμμετοχές, εκ των οποίων τις πέντε στο Copa Libertadores.

Γκουστάβο, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».