Οριστικά νοκ-άουτ ο Γιαννούλης από την Εθνική!

Εκτός Εθνικής έμεινε τελικά ο Δημήτρης Γιαννούλης, με τον 29χρονο μπακ να μένει εκτός κλήσεων λόγω του τραυματισμού του στο πρόσφατο ματς της Άουγκσμπουργκ.

Άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης στο ματς της Άουγκσμπουργκ με τη Μπάγερν Μονάχου, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε αναγκαστικά, με τον 29χρονο αριστερό μπακ να μένει εκτός της αποστολής της Ελλάδας για τα ματς με Λευκορωσία (5/9) και Δανία (8/9) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στην Εθνική περίμεναν να δουν ποια είναι η κατάστασή του, με τον Γιώργο Κυριακόπουλο να συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τις δύο αναμετρήσεις για παν ενδεχόμενο. Ωστόσο τελικα, ο Γιαννούλης δεν θα μπορέσει να βρεθεί καθόλου στο πλευρό της ομάδας και ανακλήθηκε η πρόσκλησή του.

Από εκεί και πέρα, η πρώτη προπόνηση της Εθνικής έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στο προπονητικό στου Ρέντη.