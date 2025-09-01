Προανήγγειλε Μάντσα ο Ολυμπιακός (pic)

Οι Πειραιώτες προανήγγειλαν την απόκτηση του Γκουστάβο Μάντσα με μία φωτογραφία στα social media που τον εμφανίζει με γυρισμένη την πλάτη και φόντο το «Γεώργιος Καραισκάκης».

Ο Γκουστάβο Μάντσα βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στην χώρα μας, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, μετά την προσθήκη του Μέχντι Ταρέμι από την Ίντερ.

Οι Πειραιώτες ανήρτησαν πριν από λίγο στα social media μία φωτογραφία του νεαρού Βραζιλιάνου αμυντικού με την πλάτη γυρισμένη και με φόντο το «Γεώργιος Καραισκάκης», ετοιμάζοντας τους φίλους της ομάδας για την επίσημη ανακοίνωση που θα ακολουθήσει.

Ο Μάντσα υπέγραψε συμβόλαιο 4+1 ετών με τους «ερυθρόλευκους», ενώ η Φορταλέζα θα βάλει στα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Έτσι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποκτήσει ακόμη μία λύση στα μετόπισθεν, καλύπτοντας ουσιαστικά το κενό που άφησε η αποχώρηση του Νταβίντ Κάρμο.