Επιστρέφει στην Τζιρόνα ο Χιλ που απασχόλησε τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Athletic, ο Μπράιν Χιλ αναμένεται να μετακομίσει από την Τότεναμ για την Τζιρόνα με κανονική μεταγραφή που θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ!
Ο εξτρέμ από την Αργεντινή απασχόλησε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι, αλλά η περίπτωση του δεν προχώρησε καθώς οι Πειραιώτες στράφηκαν στις «λύσεις» των Στρεφέτσα και Ποντένσε που φτάνει σε λίγες ώρες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του.
Ο Χιλ αναμένεται να αποχωρήσει από την Τότεναμ και να συνεχίσει στην Τζιρόνα και στο πρωτάθλημα της La Liga για ακόμη μία σεζόν, αλλά όχι αυτή τη φορά ως δανεικός.
Η μεταγραφή του θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ (6+4 εκατομμύρια σε μπόνους), ενώ τη περσινή σεζόν μέτρησε ως δανεικός με την ισπανική ομάδα, 32 εμφανίσεις συνολικά εμφανίσεις με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ στο ενεργητικό του.