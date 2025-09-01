Επιστρέφει στην Τζιρόνα ο Χιλ που απασχόλησε τον Ολυμπιακό

O Μπράιαν Χιλ που είχε «παίξει» για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού επιστρέφει με κανονική μεταγραφή στον Τζιρόνα από την Τότεναμ με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Athletic, ο Μπράιν Χιλ αναμένεται να μετακομίσει από την Τότεναμ για την Τζιρόνα με κανονική μεταγραφή που θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ!

Ο εξτρέμ από την Αργεντινή απασχόλησε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι, αλλά η περίπτωση του δεν προχώρησε καθώς οι Πειραιώτες στράφηκαν στις «λύσεις» των Στρεφέτσα και Ποντένσε που φτάνει σε λίγες ώρες στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του.

Ο Χιλ αναμένεται να αποχωρήσει από την Τότεναμ και να συνεχίσει στην Τζιρόνα και στο πρωτάθλημα της La Liga για ακόμη μία σεζόν, αλλά όχι αυτή τη φορά ως δανεικός.

Η μεταγραφή του θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ (6+4 εκατομμύρια σε μπόνους), ενώ τη περσινή σεζόν μέτρησε ως δανεικός με την ισπανική ομάδα, 32 εμφανίσεις συνολικά εμφανίσεις με τρία γκολ και ισάριθμες ασίστ στο ενεργητικό του.