Ανακοίνωσε Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ: «Ελπίζω ότι η καθυστέρηση άξιζε τον κόπο» (vid)

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας προχώρησε κι επίσημα πλέον στην ανακοίνωση της απόκτησης του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι με την πράσινη φανέλα στην Σαμψούντα, ενώ στην συνέχεια μετέβη στην Λισαβόνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Σπόρτινγκ.

Ο Παναθηναϊκός θα εισπράξει από αυτή την μεταγραφή 22+3 εκατ. ευρώ, διατηρώντας και 25% ποσοστό μεταπώλησης, ενώ στο συμβόλαιο του Ιωαννίδη υπάρχει ρήτρα ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση της πώλησής του προχώρησε και η «πράσινη» ΠΑΕ.

Οι πρώτες του δηλώσεις:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους που με δέχτηκαν τόσο καλά. Μου αρέσει πολύ ο σύλλογος και οι ιδέες του. Θα παίξω σε πολύ υψηλό επίπεδο απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους και με πολύ καλούς συμπαίκτες. Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο και επίσης να βοηθήσω σημαντικά τους συμπαίκτες μου και να συμβάλω στη δική μας αγωνιστική ιδέα. Και, φυσικά, να σκοράρω και να μοιράζω ασίστ».

Για το αν μίλησε με τον Βαγιαννίδη: «Μίλησα με τον Γιώργο Βαγιαννίδη, με τον οποίο ανταλλάσσουμε πολλά μηνύματα γιατί είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και σπουδαίος παίκτης. Μου είπε τα καλύτερα λόγια που θα μπορούσα να ακούσω, είμαι πολύ χαρούμενος. Τώρα θα μιλήσω και με την υπόλοιπη ομάδα. Ξέρω ότι είναι πολύ καλοί και ταπεινοί, σίγουρα θα έχουμε μια καλή σύνδεση».

Για το αν ανυπομονεί να γνωρίσει τον Χιούλμαντ: «Θέλω να τον συναντήσω, γιατί άκουσα πολύ καλά πράγματα γι’ αυτόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είναι ο αρχηγός μου από εδώ και πέρα».

Για το ντέρμπι με την Πόρτο που παρακολούθησε: «Έμεινα έκπληκτος από την ατμόσφαιρα, ήταν τέλεια. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα αντιδράσουμε και θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε στα επόμενα παιχνίδια».

Για τον κόσμο και την προσπάθεια της Σπόρτινγκ να τον αποκτήσει και πέρσι: «Ανυπομονώ να παίξω γι’ αυτούς εδώ και να πετύχω πολλά γκολ για να πανηγυρίσουμε μαζί. Ίσως να είναι έναν χρόνο αργότερα, αλλά ελπίζω ότι αυτή η ‘καθυστέρηση’ άξιζε τον κόπο».

Δείτε το βίντεο της ανακοίνωσης: