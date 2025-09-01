Το εκπληκτικό βίντεο της ΑΕΚ με πρόταση γάμου έξω από την OPAP Arena!

Η ΑΕΚ έδωσε στη δημοσιότητα ένα υπέροχο βίντεο από όσα έγιναν την Κυριακή έξω από την OPAP Arena, με highlight να είναι αναμφίβολα η στιγμή που φίλος της Ένωσης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης (1-0) στην «Αγιά Σοφιά – OPAP Arena» σε ένα ματς… γιορτή, καθώς οι οπαδοί της ομάδας γέμισαν ξανά το γήπεδο, με τον καιρό και το καλοκαιρινό κλίμα ακόμη να βοηθά στο να δημιουργηθεί μία τρομερή ατμόσφαιρα.

Ωστόσο δεν ήταν μόνο η νίκη. Ένας φίλος της ΑΕΚ έκανε και πρόταση γάμου στην αγαπημένη του στην πλατεία Αετού, μπροστά από το άγαλμα με τον Δικέφαλο, με άπαντες να χειροκροτούν μόλις ακούστηκε το πολυπόθητο «ναι».

Παράλληλα, ο κόσμος της Ένωσης έδωσε ξανά το παρών στο «Meet and greet the legends» με τον Βάιο Καραγιάννη να βρίσκεται στο γήπεδο και στου μουσείο της ομάδας, ενώ

Δείτε εδώ το εκπληκτικό βίντεο που ανέβασε η ΑΕΚ: