Ανακοίνωσε την πώληση του Ιωαννίδη ο Παναθηναϊκός: «Εις το επανιδείν!»

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον αρχηγό του, ανακοινώνοντας με κάθε επισημότητα πλέον την πώλησή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ήρθε από τον Λεβαδειακό στο «Τριφύλλι» και μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να πάρει την φανέλα του βασικού επιθετικού, να φορέσει το περιβραχιόνιο και να ηγηθεί της ομάδας, οδηγώντας την σε τίτλους και κάποιες σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές.

Το πλήρωμα του χρόνου όμως έφτασε, με τον «Φωτάρα» να γίνεται η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου (22+3 εκατ. ευρώ και 25% ποσοστό μεταπώλησης), με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν και επίσημα πλέον την παραχώρησή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, όπου αγωνίζεται και ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το 2020 από τον Λεβαδειακό σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως εκ των πλέον ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της γενιάς του. Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία και υποδειγματική. Από τη δεύτερη σεζόν ήταν ήδη βασικός σέντερ φορ του Τριφυλλιού και καθοριστικός για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2022, αφού με δικά του γκολ στα ημιτελικά ήρθε η πρόκριση στον τελικό. Το 2023 υπέγραψε νέο συμβόλαιο στην ομάδα, πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και ουσιαστικά το χρίσμα του ηγέτη. Ακολούθησε μια ονειρεμένη σεζόν με 23 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, κάτι που τον έκανε βασικό φορ της εθνικής Ελλάδας και περιζήτητο στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τελικά παρέμεινε στον Παναθηναϊκό, υπογράφοντας τον Νοέμβριο του 2024 νέο συμβόλαιο.

Ο αρχηγός κατέγραψε 190 συμμετοχές, σκοράροντας 51 φορές με τον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις.

Φώτη, καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Ήρθες φέρελπις, έγινες βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός, σύνθημα στην εξέδρα, είδωλο της νεολαίας. Εις το επανιδείν».