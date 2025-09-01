Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συμφώνησε με την Αντβέρπ για τον Λάμενς

Ενισχύεται κάτω από τα δοκάρια η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς έφτασε σε συμφωνία για την απόκτηση του Σένε Λάμενς από την Αντβέρπ.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα καταβάλουν αρχικά 21 εκατομμύρια ευρώ (18.1 εκατ. λίρες) για τον Βέλγο τερματοφύλακα, ενώ το εν λόγω ποσό θα αυξηθεί μέσω των μπόνους επίτευξης στόχων.

Μετά την εξέλιξη αυτή, μπαίνει τέλος στο ενδιαφέρον της Γιουνάιτεντ να εντάξει στο δυναμικό της τον γκολκίπερ της Άστον Βίλα, Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πλέον ο 23χρονος Λάμενς θα μεταβεί στο Μάντσεστερ, προκειμένου να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «κόκκινους διαβόλους».

Οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου θέλουν να αντιμετωπίσουν τα θέματα που έχει η ομάδα τους κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Αλταΐ Μπαγιντίρ κάνει λάθη στο πρωτάθλημα, ενώ ο βασικός τερματοφύλακας της περυσινής σεζόν, Αντρέ Ονάνα, ευθύνεται για ένα γκολ στον αποκλεισμό από την (Δ΄ κατηγορίας) Γκρίμσμπι στο League Cup.