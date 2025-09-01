ΠΑΟΚ: Τι έδειξαν οι εξετάσεις του Καμαρά

Ανησυχία προκάλεσε στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ η αναγκαστική αλλαγή του Μαντί Καμαρά, πριν από το φινάλε της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δικεφάλου, ο χαφ από τη Γουινέα έχει μια κάκωση στο γόνατο και οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ένα οστικό οίδημα.
Ο Καμαρά θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες πρόγραμμα αποφόρτισης και θεραπείας και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το προσεχές διάστημα.
Αυτό που γίνεται σαφές πάντως είναι πως δεν θα ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα της χώρας του, παραμένοντας στην Θεσσαλονίκη.