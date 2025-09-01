Τι «έπαιξε» στην πρώτη… σύνδεση της ΑΕΚ με τον Μάρκο Γκρούγιτς

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για την Ένωση και τον διεθνή Σέρβο χαφ.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποτελεί τον εκλεκτό της ΑΕΚ για την ενίσχυση στο «εξάρι».

Ο διεθνής Σέρβος μέσος βρίσκεται στην Αθήνα κι από την στιγμή που περάσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει συμβόλαιο με την Ένωση.

Για την ιστορία της υπόθεσης αξίζει να σημειώσουμε πως ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έπαιξε – για πρώτη φορά - στο μεταγραφικό ρεπορτάζ των «κιτρινόμαυρων» το καλοκαίρι του ΄20.

Παρότι εκείνη την περίοδο από πλευράς ΑΕΚ δεν επιβεβαίωναν το ενδιαφέρον για τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, υπήρχε ένα πρόσωπο που…συνέδεε τον Γκρούγιτς με τον τότε τεχνικό διευθυντή του κλαμπ, Ίλια Ίβιτς.

Τα μανατζερικά δικαιώματα του Γκρούγιτς ανήκαν εκείνο το τάιμινγκ στο μεγάλο γραφείο «Lian Sports», επικεφαλής του οποίου είναι ο πασίγνωστος agent, Φάλι Ραμαντάνι, έχοντας «δεξί χέρι» τον Νίκολα Ντάμιανατς ο οποίος - σύμφωνα με τον μανατζερικό αστικό μύθο - φέρεται να συνδέεται με κουμπαριά με τον Ίλια Ίβιτς.

Σημειωτέων πως το καλοκαίρι του ΄20 το κόστος του δανεισμού του Γκρούγιτς από την Λίβερπουλ ήταν «τσιμπημένο» κι η ΑΕΚ είχε ήδη κάνει την οικονομική υπέρβαση (στο μεταγραφικό «μπρα ντε φερ» με τον Ολυμπιακό) για την απόκτηση του Λιβάι Γκαρσία.

Προϊόντος του χρόνου η Πόρτο απέκτησε ως δανεικό τον Γκρούγιτς από τη Λίβερπουλ κι έπειτα από δύο χρόνια (2022) προχώρησε στην αγορά των δικαιωμάτων του έναντι 9 εκατ. ευρώ.