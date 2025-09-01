Πρώτο φιλικό για την ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού

Το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ιστορίας της θα δώσει η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, η οποία την προσεχή Τετάρτη (3/9) θα αντιμετωπίσει στα Μελίσσια τον ΑΟ Ζωή.

Η σχετική ενημέρωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού:

«Με αμείωτη ένταση συνεχίζει την προετοιμασία της για την ιστορική σεζόν 2025-26, στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη, η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Ολυμπιακού.

Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Αναστάσιου Φλέγγα, η νεοσύστατη ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του Θρύλου δουλεύει σε «φουλ» ρυθμούς στο Ρέντη και σήμερα (1/9), «μπαίνει» στη δεύτερη εβδομάδα προπονήσεων.

Την Τετάρτη (3/9) το βράδυ, οι «ερυθρόλευκες» θα δώσουν το πρώτο «τεστ» προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν, αφού θα αντιμετωπίσουν τον ΑΟ Ζωή, σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα Μελίσσια».