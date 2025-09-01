Το… εύκολο γκολ του Ντέσερς, οι «ενστάσεις» και το respect του Φιλίπ Κλεμέντ

Οι ενδοιασμοί των οπαδών της Ρέιντζερς για την πώληση του γκολτζή Νιγηριανού επιθετικού το φετινό καλοκαίρι και το άκρως θετικό report του Βέλγου προπονητή (άλλοτε κόουτς της σκωτσέζικης ομάδας) για τον 30χρονο στράικερ. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού.

Ο Νιγηριανός φορ ήρθε για να ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Τριφυλλιού (στην μετά – Ιωαννίδη εποχή) και αποχωρεί από την Ρέιντζερς, γράφοντας συνολικά στο κοντέρ 116 συμμετοχές – 52 γκολ – 17 ασίστ.

Την περασμένη σεζόν είχε 29 γκολ και 7 ααίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «Τζερς».

Η αλήθεια είναι πως το φετινό καλοκαίρι η προοπτική πώλησής του προκάλεσε τις…ενστάσεις πολλών οπαδών του συλλόγου, οι οποίοι είχαν να λένε πως πρόκειται για έναν παίκτη που διαθέτει το…εύκολο γκολ και προσφέρει πολλά στην επιθετική γραμμή.

«Πρόκειται για έναν παίκτη που έχει εγγυημένα πάνω από 20 γκολ στη χρονιά. Είναι μέσα στις φάσεις και για αυτό σκοράρει αρκετά.

Το να σκοράρεις με τέτοια συχνότητα είναι εκπληκτικό. Το γκολ που πέτυχε απέναντι στη Γιουνάιτεντ πέρυσι, έδειξε πως αν έχει αυτοπεποίθηση είναι ένας χαρισματικός σκόρερ.

Αν δεν φέρουμε κάτι εξαιρετικά ποιοτικό για να τον αντικαταστήσουμε δεν πρέπει να φύγει, πόσο μάλλον με μικρότερο ποσό από όσα ξοδέψαμε» ήταν το μήκος κύματος στο οποίο κινήθηκαν ουκ ολίγα σχόλια των φίλων της Ρέιντζερς.

«Είδωλο με πρωταθλήτρια την Ρέιντζερς»

Ο Φιλίπ Κλεμέντ που αποχώρησε από τον πάγκο της Ρέιντζερς τον περασμένο Φεβρουάριο, δήλωσε το φετινό καλοκαίρι πως ο Ντέσερς θα ήταν ένα είδωλο για τον σύλλογο εφόσον τα προσωπικά του γκολ του οδηγούσαν το σύλλογο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

«Ο Ντεσέρς δεν έχει κερδίσει ποτέ πλήρως τους οπαδούς και τους σχολιαστές λόγω των μερικών ακανόνιστων τελειωμάτων του» τόνισε ο 51χρονος προπονητής κάνοντας λόγο για σκληρή μεταχείριση.

«Νομίζω ότι ο Σιριέλ κακοποιήθηκε όπως κανείς άλλος στον σύλλογο ή στο γήπεδο. Αλλά ήταν πάντα εκεί για να δουλέψει σκληρά, να κάνει τα πάντα για τον σύλλογο κάθε μέρα, κάθε προπόνηση, κάθε παιχνίδι.

Και επίσης σε αυτή την περίοδο της καριέρας του δεν σκόραρε ποτέ τόσα γκολ όσα σκόραρε στη Ρέιντζερς στις προηγούμενες ομάδες με τις οποίες αγωνίστηκε.

Έτσι, στο τέλος τα πήγε πολύ καλά με τις ικανότητές του και ήταν ο πρώτος σκόρερ στο τέλος της (περσινής σεζόν). Φυσικά, οι οπαδοί θέλουν πάντα περισσότερα.

Νομίζω ότι αν έπαιζε σε μια ομάδα που θα είχε κερδίσει το πρωτάθλημα, τότε θα ήταν καλός παίκτης για όλους, αλλά αν δεν κερδίσεις το πρωτάθλημα, τότε για τους οπαδούς δεν είσαι πλέον καλός παίκτης.

Έτσι είναι η ζωή στη Ρέιντζερς και αυτή είναι και η ζωή που μπορούν να έχουν οι οπαδοί. Μόνο που ως σύλλογος πρέπει να βλέπεις τα πράγματα μέσα από την αντίληψή σου και να τα βλέπεις λογικά και όχι συναισθηματικά».