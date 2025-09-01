Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε την Γουινέα ότι ο Μαντί θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για αποθεραπεία!

Στη Θεσσαλονίκη και όχι στη Γουινέα θα παραμείνει ο Μαντί Καμαρά το επόμενο διάστημα των εθνικών ομάδων.
Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ενημέρωσε την χώρα του πως ο ποδοσφαιριστής δεν θα μεταβεί στην Αφρική αλλά θα μείνει στη Μεσημβρία, προκειμένου να περάσει από στάδιο αποθεραπείας το μικροπρόβλημα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να επανέλθει πριν την επανέναρξη της Super League και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.
Αναλυτικά:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε επίσημα την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γουινέα ότι ο Μαντί Καμαρά δεν θα είναι διαθέσιμος και δεν θα ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
🚨 𝗠𝗔𝗗𝗬 𝗖𝗔𝗠𝗔𝗥𝗔 𝗗𝗘́𝗖𝗟𝗔𝗥𝗘 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗘𝗧 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗔𝗕𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗨 𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗘 𝗦𝗬𝗟𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 !— 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗚𝘂𝗶𝗻𝗲́𝗲𝗻𝘀 🇬🇳🐘 (@Joueurs_GN) September 1, 2025
Le club Grec de PAOK Salonique a informé la Fédération Guinéenne de Football du forfait de Mady Camara. pic.twitter.com/cFBKmxawt2