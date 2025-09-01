Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε την Γουινέα ότι ο Μαντί θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για αποθεραπεία!

Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε την Εθνική Γουινέας ότι ο Καμαρά δεν θα ενταχθεί στην Εθνική του ομάδα, λόγω αποθεραπείας μετά το μικρό πρόβλημα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Στη Θεσσαλονίκη και όχι στη Γουινέα θα παραμείνει ο Μαντί Καμαρά το επόμενο διάστημα των εθνικών ομάδων.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ενημέρωσε την χώρα του πως ο ποδοσφαιριστής δεν θα μεταβεί στην Αφρική αλλά θα μείνει στη Μεσημβρία, προκειμένου να περάσει από στάδιο αποθεραπείας το μικροπρόβλημα που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και να επανέλθει πριν την επανέναρξη της Super League και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε επίσημα την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γουινέα ότι ο Μαντί Καμαρά δεν θα είναι διαθέσιμος και δεν θα ενσωματωθεί στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.