MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Οι διεθνείς του ASTERA AKTOR (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο ASTERAS AKTOR γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές της ομάδας που κλήθηκαν από τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτηση:

 

Οι διεθνείς του ASTERA AKTOR (pic)