Αράο: Δύο μήνες στη Σάντος με μόλις μία συμμετοχή

Ο Γουίλιαν Αράο δύο μήνες μετά την αποχώρηση του από τον Παναθηναϊκό μετρά μόλις μια συμμετοχή με τη φανέλα της Σάντος.

Ο 33χρονος αμυντικός χαφ ανακοινώθηκε από τον βραζιλιάνικο σύλλογο την 1η Ιουλίου ενώ στις 16 Ιουλίου έκανε το ντεμπούτο του απέναντι στη Φλαμένγκο. Έκτοτε δεν έχει καταφέρει να επανεμφανιστεί, αφού αντιμετωπίζει τραυματισμό στη γάμπα.

Το ιατρικό τμήμα της Σάντος παρακολουθεί στενά τη διαδικασία αποθεραπείας του, δίνοντας έμφαση στην ενδυνάμωση των μυών. Ο Αράο υποβάλλεται σε φυσιοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης ώστε να μειωθεί ο πόνος και να αποφευχθούν περαιτέρω επιπλοκές.

Η απουσία του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού είναι εμφανής στην Σάντος, καθώς αποκτήθηκε προκειμένου να φέρει εμπειρία και ισορροπία στη μεσαία γραμμή.

Τις επόμενες ημέρες, ο Αράο αναμένεται να ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις υπό την επίβλεψη του ιατρικού τιμ, δίχως να έχει ξεκαθαρίσει η επάνοδος του έμπειρου άσου.