Η ξεχωριστή πρωτοβουλία της ΠΑΕ Πανσερραϊκός σε μία πιστή φίλαθλο της ομάδας (pics)

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός προχώρησε σε μία όμορφη κίνηση το Σάββατο (30/08) στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών, στον αγώνα κόντρα στον ΟΦΗ όταν υποδέχθηκε στο γήπεδο μία πιστή φίλη της ομάδας που είχε καιρό να δει από κοντά τον σύλλογο.

Η σχετική ενημέρωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός υποδέχθηκε το Σάββατο(30/08) στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών, στον αγώνα ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΌΣ-ΟΦΗ μία πίστη φίλαθλο, που είχε πολλά χρόνια να βρεθεί στον λάκκο των λεόντων και να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη της ομάδα.

Η κα. Μαγδαληνή Τζιντζίδου αντιμετωπίζοντας κινητικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσε να μετακινηθεί από το σπίτι της και να δει τα “λιοντάρια” από την κερκίδα, την αγαπημένη της θέση, ωστόσο για όλα υπάρχει λύση.

Με την συνδρομή του δημοσιογράφου της ΕΡΑ ΣΠΟΡ κ. Δημήτρη Μαλισιοβα, καθώς το ραδιόφωνο ήταν η παρέα της και την καθοριστική συμβολή του προγράμματος Giant Heart της Novibet, μεγάλου χορηγού της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, η κα. Τζιντζίδου απέκτησε ένα αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο της επέτρεψε να βγει από το σπίτι και να έρθει στο γήπεδο.

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ο αντιπρόεδρος κ. Σωτήρης Μάρκου και το προσωπικό, την υποδέχθηκαν στην θύρα 6, στο νέο χώρο υποδοχής ΆμεΑ στο Δημοτικό γήπεδο Σερρών, την καλωσόρισαν, της έδωσαν ως δώρο μια φανέλα με υπογραφές των ποδοσφαιριστών και της ευχήθηκαν υγεία για να είναι παρούσα σε όλα τα παιχνίδια της ομάδας μας».