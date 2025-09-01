Marca: Σε αυτή τη θέση θα τερματίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase

Ο υπερυπολογιστής της Opta ανέλυσε τα δεδομένα και έβγαλε τους αναμενόμενους βαθμούς που θα πάρουν οι 36 ομάδες στη League Phase του Champions League.

Σε δυο εβδομάδες αρχίζει η δράση στο Champions League και μετά την κλήρωση, άρχισαν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για την πορεία της κάθε ομάδας. Η ισπανική εφημερίδα «Marca» με τη βοήθεια του υπερυπολογιστή της Opta, που ανέλυσε όλα τα δεδομένα, κατέληξε σε μια υπολογισμένη πρόβλεψη για τη βαθμολογία της League Phase.

Συγκεκριμένα, έβγαλε τους αναμενόμενους βαθμούς (XPTS), φτιάχνοντας την τελική βαθμολογία, με τη Λίβερπουλ να είναι πρώτη και την Άρσεναλ δεύτερη.

Ο Ολυμπιακός, που θα αντιμετωπίσει Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Καϊράτ και Πάφο, θα πρέπει, βάσει των εκτιμήσεων, να δώσει μάχη για να μπει στα πλέι οφ, καθώς βάσει του υπερυπολογιστή της Opta θα τερματίσει στην 26η θέση.

Η βαθμολογία του Champions League