Marca: Σε αυτή τη θέση θα τερματίσει ο Ολυμπιακός στη League Phase

Σε δυο εβδομάδες αρχίζει η δράση στο Champions League και μετά την κλήρωση, άρχισαν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για την πορεία της κάθε ομάδας. Η ισπανική εφημερίδα «Marca» με τη βοήθεια του υπερυπολογιστή της Opta, που ανέλυσε όλα τα δεδομένα, κατέληξε σε μια υπολογισμένη πρόβλεψη για τη βαθμολογία της League Phase.
Συγκεκριμένα, έβγαλε τους αναμενόμενους βαθμούς (XPTS), φτιάχνοντας την τελική βαθμολογία, με τη Λίβερπουλ να είναι πρώτη και την Άρσεναλ δεύτερη.
Ο Ολυμπιακός, που θα αντιμετωπίσει Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Καϊράτ και Πάφο, θα πρέπει, βάσει των εκτιμήσεων, να δώσει μάχη για να μπει στα πλέι οφ, καθώς βάσει του υπερυπολογιστή της Opta θα τερματίσει στην 26η θέση.
Η βαθμολογία του Champions League
- Λίβερπουλ (17.03 XPTS)
- Άρσεναλ (16.92 XPTS)
- Μάντσεστερ Σίτι (15.62 XPTS)
- Τσέλσι (14.79 XPTS)
- Βαρκελώνη (14.70 XPTS)
- Παρί Σεν Ζερμέν (14.49 XPTS)
- Ρεάλ Μαδρίτης (14.31 XPTS)
- Ίντερ (13.76 XPTS)
- Τότεναμ (12.82 XPTS)
- Νιούκαστλ (12.57 XPTS)
- Μπάγερν Μονάχου (12.52 XPTS)
- Μπενφίκα (12.24 XPTS)
- Νάπολη (11.81 XPTS)
- Σπόρτινγκ Πορτογαλίας (11.76 XPTS)
- Μπορούσια Ντόρτμουντ (11.40 XPTS)
- Βιγιαρεάλ (11.21 XPTS)
- Γιουβέντους (11.19 XPTS)
- Αταλάντα (11.17 XPTS)
- Μπριζ (11.04 XPTS)
- Ατλέτικο Μαδρίτης (10.68 XPTS)
- PSV (10.20)
- Μπάγερ Λεβερκούζεν (9.99 XPTS)
- Μονακό (9.97 XPTS)
- Αθλέτικ (9.58 XPTS)
- Ουνιόν Saint-Gilloise (9,52 XPTS)
- Ολυμπιακός (9.49 XPTS)
- Γαλατασαράι (9.38 XPTS)
- Κοπεγχάγη (9,04 XPTS)
- Άιντραχτ (9.01 XPTS)
- Πάφος (8.62 XPTS)
- Ολιμπίκ Μαρσέιγ (8.38 XPTS)
- Άγιαξ (8.28 XPTS)
- Σλάβια Πράγας (7.47 XPTS)
- Μπόντο/Γκλιμτ (7.37 XPTS)
- Καραμπάγκ (5,56 XPTS)
- Καϊράτ Αλμάτι (3,49 XPTS)