ΜΜΕ Ιταλίας: «Προβάδισμα της Τορίνο έναντι του ΠΑΟΚ για τον Απετένοκ»

Την Τορίνο βάζουν στο «κάδρο» οι Ιταλοί, όσον αφορά την απόκτηση του Απετένοκ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ Β συνεχίζει να κινείται ενεργά στην αγορά, με την περίπτωση του 18χρονου Λευκορώσου να βρίσκεται στο... προσκήνιο για τους Θεσσαλονικείς.

Μαζί με τον Δικέφαλο στην... κούρσα για την απόκτηση του νεαρού στόπερ βρίσκεται και η Κάλιαρι, ενώ σημερινό δημοσίευμα στην Ιταλία δίνει... πλεονέκτημα στην Τορίνο έναντι του ΠΑΟΚ και της ομάδας της Σαρδηνίας.

Ο Πάβελ Απετένοκ αγωνίζεται με τη Δυναμό Μινσκ, όντας «προϊόν» των ακαδημιών της ομάδας, με το συμβόλαιο του να ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβρη.