Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Γκρούγιτς

Στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ έφτασε ο Σέρβος μέσος Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος θα περάσει τις επόμενες ώρες από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, θα σφραγίσει την συμφωνία του με την Ένωση.

Ο 29χρονος μέσος της Πόρτο, που πέρυσι είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πρόβλημα στον αχίλλειο που τον οδήγησε στην απόφαση να υποβληθεί σε επέμβαση με αποτέλεσμα να χάσει όλη την χρονιά σχεδόν (είχε μόλις πέντε συμμετοχές) τα έχει βρει σε όλα με τον Δικέφαλο όπως συμφωνία υπάρχει και για την αποδέσμευση του από τους Δράκους. Αν περάσει ο Γκρούγιτς με επιτυχία απ' όλα τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και αν όλα πάνε καλά θα ενεργοποιηθεί αυτή η συμφωνία που προβλέπει συμβόλαιο 1+2 ετών.

Ποιος είναι ο Μάρκο Γκρούγιτς

Πρόκειται για έναν ψηλό κεντρικό μέσο 1,91 ο οποίος είναι εξαιρετικός με την μπάλα στα πόδια. Ένα στοιχείο που προφανώς ξεχώρισε και ο Μάρκο Νίκολιτς για να τον επιλέξει. Ο Γκρούγιτς, που είναι 29 ετών και έχει γεννηθεί στο Βελιγράδι, έχει και το aggressive παιχνίδι στο αίμα του όμως επαναλαμβάνουμε πως πρόκειται για ένα χάφ που παίζει μπροστά από τα στόπερ και ειδικεύεται στο build up.

Η χρηματιστήριακή του αξία είναι στα 4 εκατ. ευρώ (το πικ του ήταν τα 20 το 2019 όταν ανήκε στην Χέρτα) ενώ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026 με την Πόρτο το οποίο έχει βρεθεί τρόπος να σπάσει για να έρθει στην ΑΕΚ. Ξεκίνησε από τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος το καλοκαίρι του 2016 τον πούλησε στη Λίβερπουλ. Στη συνέχεια είχε δανεισμούς σε Κάρντιφ, Χέρτα και Πόρτο, η οποία αφού τον δανείστηκε δυο χρόνια (2020-22), τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2022 αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Δράκους μετρά αυτά τα χρόνια 140 εμφανίσεις, με τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ ενώ είναι 28 φορές διεθνής με την εθνική Σερβίας.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, τρία κύπελλα, ένα Λιγκ Καπ και τρία Σούπερ Καπ Πορτογαλίας, ενώ έχει στεφθεί πρωταθλητής και στην πατρίδα του με τον Ερυθρό Αστέρα. Την περασμένη σεζόν είχε μόλις πέντε συμμετοχές καθώς ταλαιπωρήθηκε από τον γνωστό τραυματισμό στον αχίλλειο.